Україна вичерпала квоти на безмитні поставки цукру в ЄС в 2019 році за перший місяць

“30 січня була вичерпана квота на безмитні поставки цукру в ЄС в обсязі 20 тис. т. Це свідчить про те, що цей напрямок залишається пріоритетним для українських виробників, особливо з огляду на логістичну близькість та загальносвітовий дефіцит, який очікується наступного маркетингового року”, — прокоментувала заступник голови правління НАЦУ “Укрцукор”, Руслана Бутило.

Сумарно, за січень було поставлено на зовнішні ринки 41,0 тис. т цукру. Основним покупцем стала Румунія та Азербайджан — 17% та 10% від загального об’єму поставок відповідно.

“Окрім того, серед імпортерів були: Італія та Іспанія (по 9%), Литва, Польща та Швейцарія (по 4%), що також засвідчує про інтерес європейських споживачів до вітчизняного цукру, а для того, щоб закріпитись на цьому ринку, окрім збільшення безмитних квот, необхідно підвищувати якість продукції та розширювати асортиментний ряд. Як це краще зробити, будемо обговорювати 27 лютого на Sugar World 2019”, — пояснила Бутило.

Зокрема, за вересень-січень 2018/2019 МР експортовано 240 тис. т цукру, що на 4% менше ніж за аналогічний період попереднього маркетингового року.

В асоціації зазначають, виробничий сезон закінчився 1 лютого 2019 року. В сезоні працювало 42 цукрових заводи, які виробили 1,82 млн т цукру. Експорт цукру в 2018/2019 МР очікується на рівні попереднього року — близько 500 тис. т.

УНН раніше повідмляв, Україна зменшила експорт цукру.