Украина исчерпала квоты на беспошлинные поставки сахара в ЕС в 2019 году за первый месяц
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украина за первый календарный месяц 2019 исчерпала квоты на беспошлинные поставки сахара в ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины.
"30 января была исчерпана квота на беспошлинные поставки сахара в ЕС в объеме 20 тыс. Т. Это свидетельствует о том, что это направление остается приоритетным для украинских производителей, особенно учитывая логистическую близость и общемировой дефицит, который ожидается в следующем маркетинговом году", - прокомментировала заместитель председателя правления НАСУ "Укрцукор", Руслана бутыли.
Суммарно, за январь было поставлено на внешние рынки 41,0 тыс. Т сахара. Основным покупателем стала Румыния и Азербайджан - 17% и 10% от общего объема поставок соответственно.
"Кроме того, среди импортеров были Италия и Испания (по 9%), Литва, Польша и Швейцария (по 4%), что также свидетельствует об интересе европейских потребителей к отечественному сахара, а для того, чтобы закрепиться на этом рынке, кроме увеличение беспошлинных квот, необходимо повышать качество продукции и расширять ассортиментный ряд. Как это лучше сделать, будем обсуждать 27 февраля на Sugar World 2019 ", - пояснила бутыли.
В частности, за сентябрь-январь 2018/2019 МГ экспортировано 240 тыс. Т сахара, что на 4% меньше чем за аналогичный период предыдущего маркетингового года.
В ассоциации отмечают, производственный сезон закончился 1 февраля 2019. В сезоне работало 42 сахарных завода, которые выработали 1820000 т сахара. Экспорт сахара в 2018/2019 МГ ожидается на уровне прошлого года - около 500 тыс. Т.
УНН ранее повидмляв, Украина сократила экспорт сахара.