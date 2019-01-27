Україна зменшила експорт цукру
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У 2018 році Україна експортувала 584,8 тис. тонн цукру загальною вартістю 216 млн дол. Про це свідчать дані ДФС, передає УНН.
Протягом року Україна експортувала цукор до Узбекистану, Азербайджану, Лівії та інших країн.
Так, зокрема до Узбекистану Україна поставила цукру на 102,8 млн дол., до Азербайджану – на 17,46 млн дол., до Лівії – на 17,44 млн дол.
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У порівнянні із 2017 роком, експорт цукру Україною скоротився на 2,4%.
При цьому, зріс імпорт – на 9,5%, до 1,7 тис. тонн, загальною вартістю 1,3 млн дол.
Нагадаємо, Україна наростила імпорт шоколаду на 43,8%, експорт – на 12,7%.