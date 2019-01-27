Найбільшими поціновувачами українського шоколаду є казахи та американці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У 2018 році основним імпортером українського шоколаду був Казахстан. Про це свідчать дані ДФС, передає УНН.
Так, минулого року Україна поставила до Казахстану шоколаду на 21,4 млн дол.
Друге місце у списку найбільших країн-імпортерів українського шоколаду посідають США. Минулого року США імпортували українського шоколаду на 17,1 млн дол.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дієтолог спростувала міф про допустиму норму цукру
Білорусь посідає третє місце у списку найбільших країн-імпортерів українського шоколаду із річним показником у 16,7 млн дол.
Загалом, у 2018 році Україна поставила за кордон шоколаду на 171,3 млн дол.
Також повідомляється, що за підсумками 2018 року Україна імпортувала шоколаду на загальну суму 132,6 млн дол.
У порівнянні із 2017 роком, Україна наростила імпорт шоколаду на 43,8%, експорт – на 12,7%.
Нагадаємо, за підсумками 10 місяців цього року найбільшою країною-імпортером українського шоколаду був Казахстан