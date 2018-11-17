Український шоколад найбільше полюбляють у Казахстані
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Казахстан є країною - найбільшим імпортером українського шоколаду за підсумками 10 місяців 2018 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної фіскальної служби України.
Протягом звітного періоду Україна експортувала до Казахстану шоколаду на 17,5 млн дол.
Друге місце у списку належить США. Експорт українського шоколаду до США у січні-жовтні становив 15,2 млн дол.
Замикає трійку країн-любителів українського шоколаду Білорусь. У січні-вересні Україна експортувала до Білорусі шоколаду на 12,7 млн дол.
Загалом, у січні-жовтні Україна експортувала шоколаду на 139 млн дол.
У той же час за звітний період Україна імпортувала шоколаду на 101,8 млн дол.
Нагадаємо, за підсумками 6 місяців цього року найбільшою країною-імпортером українського шоколаду були США.