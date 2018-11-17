Украинский шоколад больше всего любят в Казахстане
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Казахстан является страной - крупнейшим импортером украинского шоколада по итогам 10 месяцев 2018 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.
В течение отчетного периода Украина экспортировала в Казахстан шоколада на 17,5 млн долл.
Второе место в списке принадлежит США. Экспорт украинского шоколада в США в январе-октябре составил 15,2 млн долл.
Замыкает тройку стран-любителей украинского шоколада Беларусь. В январе-сентябре Украина экспортировала в Белорусь шоколада на 12,7 млн долл.
Всего в январе-октябре Украина экспортировала шоколада на 139 млн долл.
В то же время за отчетный период Украина импортировала шоколада на 101,8 млн долл.
Напомним, по итогам 6 месяцев этого года крупнейшей страной-импортером украинского шоколада были США.