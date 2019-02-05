Виробництво цукру в Україні скоротилось на 15%

КИЇВ. 5 лютого. УНН. За результатами 2018/2019 маркетингового року в Україні виготовлено 1,82 млн т цукру, що на 15% менше, ніж попереднього року. Про це повідомляє національна асоціація цукровиків України "Укрцукор", передає УНН.