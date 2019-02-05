Виробництво цукру в Україні скоротилось на 15%
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. За результатами 2018/2019 маркетингового року в Україні виготовлено 1,82 млн т цукру, що на 15% менше, ніж попереднього року. Про це повідомляє національна асоціація цукровиків України "Укрцукор", передає УНН.
"Всього в сезоні працювало 42 цукрових заводи, які переробили 13,6 млн т цукрових буряків, що майже на 10% менше, ніж минулого року. Внаслідок зменшення посівних площ та кількості сировини, ми і отримали на 15% менше цукру. Проте, цього вистачить для забезпечення внутрішньої потреби та реалізації зовнішньо-економічних контрактів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, ще однією причиною скорочення виробництва цукру в 2018/2019 маркетинговому році стала низька якість сировини.
Лідером з виробництва цукру стала Вінницька область – 424,0 тис. т. Другу позицію зайняла Тернопільська обл. – 227,0 тис. т. Замикає трійку найбільших виробників Полтавська обл. – 222,5 тис. т цукру.
Нагадаємо, за статистичними даними, в Україні торік виробили на 12,6% менше цукру у порівнянні з 2017 роком.
Як повідомляв УНН, Україна зменшила експорт цукру.