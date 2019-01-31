Україна на 12,6% скоротила виробництво цукру
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. В Україні торік виробили на 12,6% менше цукру у порівнянні з 2017 роком. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні впало виробництво чаю
За статистичними даними, у 2018 році виробництво білого кристалічного цукру (бурякового) сягнуло 1 млн 730 тис. 193 тонн.
При цьому у річному вимірі (грудень 2018-го до грудня 2017 року) виробництво цукру в Україні впало на 44,4%.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні впало виробництво хліба
Нагадаємо, минулого року Україна експортувала понад півмільйона тонн цукру.