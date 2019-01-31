Україна на 12,6% скоротила виробництво цукру

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За статистичними даними, у 2018 році виробництво білого кристалічного цукру (бурякового) сягнуло 1 млн 730 тис. 193 тонн.

При цьому у річному вимірі (грудень 2018-го до грудня 2017 року) виробництво цукру в Україні впало на 44,4%.

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Нагадаємо, минулого року Україна експортувала понад півмільйона тонн цукру.