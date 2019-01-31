Украина на 12,6% сократила производство сахара
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Украине в прошлом году произвели на 12,6% меньше сахара по сравнению с 2017 годом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
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По статистическим данным, в 2018 году производство белого кристаллического сахара (свекловичного) достигло 1 млн 730 тыс. 193 тонн.
При этом в годовом измерении (декабрь 2018-го к декабрю 2017 года) производство сахара в Украине упало на 44,4%.
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В прошлом году Украина экспортировала более полумиллиона тонн сахара.