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В Україні впало виробництво чаю

В Україні впало виробництво чаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. В Україні у минулому році виробництво чаю знизилося на 8,1% у порівнянні з 2017 роком. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Торік в Україні виробили 12 тисяч 256 тонн зеленого (неферментованого), чорного (ферментованого) та частково ферментованого чаю (у первинних пакованнях масою не більше 3 кг).

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При цьому торік у порівнянні з 2017 роком зросло виробництво смаженої кави з кофеїном - на 17,8%. Так, торік такої кави виробили 8 тисяч 187 тонн.

Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, за рік в Україні виробили 16 тисяч тонн тортів.

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