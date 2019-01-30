Виробництво шоколаду в Україні наростили на 18%
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Виробництво шоколаду у плитках, брикетах та пластинах в Україні торік зросло на 18,1% у порівнянні з 2017 роком. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
Так, шоколаду у брикетах, пластинах чи плитках (крім шоколаду з начинкою, шоколаду з доданням зерен зернових культур, фруктів чи горіхів та шоколадного печива) торік вироблено 21 тисячу 939 тонн.
Торік у порівнянні з 2017 роком значно зросли обсяги виробництва білого шоколаду - на 160,7%, до 6 тисяч 487 тонн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Найбільшими поціновувачами українського шоколаду є казахи та американці
Шоколаду з начинкою торік у порівнянні з 2017 роком зробили на 36,5% більше - 10 тисяч 867 тонн. Виробництво шоколаду з доданням зерен, фруктів чи горіхів зросло на 60,5% - до 14 тисяч 619 тонн.
Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, в Україні почали робити більше сирокопчених ковбас. Виробництво хліба впало.