Производство шоколада в Украине нарастили на 18%
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Производство шоколада в плитках, брикетах и пластинах в Украине в прошлом году выросло на 18,1% по сравнению с 2017 годом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
Так, шоколада в брикетах, пластинах или плитках (кроме шоколада с начинкой, шоколада с добавлением зерен зерновых культур, фруктов или орехов и шоколадного печенья) в прошлом году произведено 21 тысячу 939 тонн.
В прошлом году по сравнению с 2017 годом значительно выросли объемы производства белого шоколада - на 160,7%, до 6 тысяч 487 тонн.
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Шоколада с начинкой в прошлом году по сравнению с 2017 годом сделали на 36,5% больше - 10 тысяч 867 тонн. Производство шоколада с добавлением зерен, фруктов или орехов выросло на 60,5% - до 14 тысяч 619 тонн.
Данные приведены в натуральном выражении; без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, в Украине начали делать более сырокопченых колбас. Производство хлеба упало.