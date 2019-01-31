В Украине упало производство чая
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Украине в прошлом году производство чая снизилось на 8,1% по сравнению с 2017 годом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
В прошлом году в Украине произвели 12 тысяч 256 тонн зеленого (неферментированного), черного (ферментированного) и частично ферментированного чая (в первичных упаковках массой не более 3 кг).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Производство шоколада в Украине нарастили на 18%
При этом в прошлом году по сравнению с 2017 годом возросло производство жареного кофе с кофеином - на 17,8%. Так, в прошлом году такого кофе произвели 8 тысяч 187 тонн.
Данные приведены в натуральном выражении; без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, за год в Украине произвели 16 тысяч тонн тортов.