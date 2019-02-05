Производство сахара в Украине сократилось на 15%
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. По результатам 2018/2019 маркетингового года в Украине произведено 1,82 млн т сахара, что на 15% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины "Укрцукор", передает УНН.
"Всего в сезоне работало 42 сахарных завода, которые переработали 13,6 млн т сахарной свеклы, что почти на 10% меньше, чем в прошлом году. Вследствие уменьшения посевных площадей и количества сырья, мы и получили на 15% меньше сахара. Однако, этого хватит для обеспечения внутренней потребности и реализации внешнеэкономических контрактов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, еще одной причиной сокращения производства сахара в 2018/2019 маркетинговом году стало низкое качество сырья.
Лидером по производству сахара стала Винницкая область - 424,0 тыс. т. Вторую позицию заняла Тернопольская обл. - 227,0 тыс. т. Замыкает тройку крупнейших производителей Полтавская обл. - 222,5 тыс. т сахара.
Напомним, по статистическим данным, в Украине в прошлом году произвели на 12,6% меньше сахара по сравнению с 2017 годом.
Как сообщал УНН, Украина уменьшила экспорт сахара.