В Украине на четверть сократятся площади под сахарной свеклой
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. По прогнозам аналитического отдела НАСУ "Укрцукор" посевные площади под сахарной свеклой в текущем маркетинговом году составят около 220-230 тыс. га, что почти на четверть меньше чем в прошлом году. Об этом сообщает Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины, передает УНН.
"Посевная кампания сахарной свеклы начнется через полтора месяца, имеем неутешительные прогнозы посевных площадей. По нашим данным, в текущем году площадь посевов сахарной свеклы, при самых оптимистичных обстоятельствах, будет составлять 220-230 тыс. га, что станет самым низким показателем за последние 5 лет. Это, соответственно, отразится и на производстве сахара и количестве работающих сахарных заводов", - прокомментировала заместитель председателя правления НАСУ "Укрцукор", Руслана Бутило.
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Однако ситуация может улучшиться, ведь большая часть хозяйств и сахарных заводов до сих пор не решила, будут ли работать в следующем сезоне. Такая неопределенность обусловлена колебанием валютного рынка и опасениями производителей по поводу увеличению себестоимости производства, как сахарной свеклы, так и сахара.
Отмечается, что еще довольно рано составлять ценовой прогноз на сахар в следующем сезоне, ведь аналитики "Green Pool" сообщают, что в 2019/2020 маркетинговом году мировой рынок ожидает дефицит сахара в размере 1,36 млн. т. Это позволит нивелировать незначительные валютные риски.
"Диверсифицированные компании, которые производят сахар экспортного качества, при росте цены будут отдавать предпочтение экспорту. Таким образом, контракты помогут минимизировать валютные риски и улучшить ценовую ситуацию на отечественном рынке. Именно поэтому мы сейчас активно работаем с производителями сахарной свеклы, чтобы все сахарные заводы были обеспечены сырьем, ведь, учитывая будущий мировой дефицит, нецелесообразно значительно сокращать посевные площади", - отметила Бутило.
Как сообщал УНН ранее, производство сахара в Украине сократилось на 15%.