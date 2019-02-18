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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 52926 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Структура посевных площадей под урожай останется на уровне предыдущего года - Минагрополитики

Структура посевных площадей под урожай останется на уровне предыдущего года - Минагрополитики

Киев  •  УНН

 • 14439 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств Украины под урожай 2019 ожидается в пределах 27,7 млн га или на уровне 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минагрополитики.

Отмечается, что в этом году планируется засеять зерновые культуры на площади 14,8 млн га или 54% в структуре посевных площадей, что соответствует нормативам оптимального соотношения культур в севооборотах.

Так, посев яровых зерновых культур прогнозируется на площади 7,2 млн га. При этом структура зернового клина может корректироваться в зависимости от условий перезимовки озимых культур за счет оптимизации площадей яровых зерновых культур, в частности, кукурузы на зерно и поздних крупяных культур.

Кроме того, общая потребность в семенах яровых культур по сельскохозяйственным предприятиям для посева в 2019 году составляет 682 тыс. тонн.

В Минагрополитики отметили, что ожидаемая обеспеченность семенами яровых составляет 684 тыс. тонн или 100% от потребности, в том числе: пшеницы - 101%, ячменя - 101%, овса - 100%, проса - 100%, гречихи - 100%, риса - 100%, гороха - 100%, кукурузы - 100%, рапса - 100%, подсолнечника - 100%, сои - 100%, картофеля - 100%, сахарной свеклы - 100%.

Ранее УНН сообщал, что в Украине на четверть сократятся площади под сахарной свеклой.

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