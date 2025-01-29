Тяжелые бои на Покровском направлении и более 200 обстрелов Часового Яра - ОСУВ «Хортица»

За прошедшие сутки основные атакующие усилия российских войск на Востоке Украины были сосредоточены на Покровском направлении. Также оккупанты совершили 215 артиллерийских обстрелов Часового Яра.

Об этом пишет ОСУВ «Хортица», передает УНН.

Враг активно наступал в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Миролюбовки, Луча, Сухого Яра, Сергеевки, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Алексеевки, Дачного и Улаклы. Ожесточенные бои продолжались в Лисовке, Зеленом, Шевченко, Нововасильевке, Надеевке и Янтарном.

Силы обороны наносят противнику потери в живой силе и технике, осуществляются меры по недопущению ухудшения тактического положения. На Харьковском направлении российские штурмовые группы пытались продвинуться в Волчанске и Старице, но понесли потери и отступили.

На Купянском направлении враг атаковал позиции украинских защитников в районах Петропавловки, Новой Кругляковки и Богуславки. Вблизи Песчаного оккупанты попытались применить бронетехнику для поддержки наступления, однако в результате огневого поражения один танк был уничтожен, а остальные бронемашины повреждены, что заставило врага отказаться от дальнейших атак.

На Лиманском направлении россияне пытались прорваться вблизи Новосергиевки, Новоегоровки и в Серебрянском лесу, однако украинские военные удержали позиции.

Враг также активно применял мототехнику и бронетехнику на Северском направлении, атакуя Белогоровку, позиции вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Успешная работа украинской артиллерии и операторов БПЛА привела к уничтожению двух российских танков, десяти бронемашин и шести мотоциклов.

На Краматорском направлении оккупанты штурмовали украинские укрепления в Часовом Яру, районе Белой Горы и Дилиевки. Самые ожесточенные бои велись в самом городе Часов Яр, по которому россияне совершили 215 артиллерийских обстрелов. В то же время противник пытался эвакуировать поврежденную бронетехнику и раненых, но огневым ударом были уничтожены две БМП и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

Бои продолжались и на Торецком направлении - неподалеку Дачного и в городской застройке Торецка. Вблизи Леонидовки украинские военные уничтожили две бронемашины и три автомобиля, которые использовали оккупанты для прорыва. Ведутся мероприятия по ликвидации остатков штурмовых групп противника.

На Новопавловском направлении враг атаковал в районах Константинополя и Улаклы. Неподалеку Розлива россияне применили технику для переброски личного состава на передовые позиции, но украинские воины нанесли удар - уничтожены две бронемашины и четыре багги, после чего остатки вражеского десанта отступили.

Подразделения Сил обороны продолжают вести бои с превосходящими силами противника, наносят поражения с целью максимального снижения потенциала его наступательных действий - говорится в сообщении.

Напомним,

российским оккупантам пока что не удалось выбить украинских военных из Торецка Донецкой области, несмотря на очень долгие и активные атаки.