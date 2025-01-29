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Важкі бої на Покровському напрямку та понад 200 обстрілів Часового Яру - ОСУВ "Хортиця"

Важкі бої на Покровському напрямку та понад 200 обстрілів Часового Яру - ОСУВ "Хортиця"

Київ • УНН

 • 27346 перегляди

На Покровському напрямку тривають важкі бої, росіяни зосередили основні атакувальні зусилля. Противник здійснив 215 артилерійських обстрілів Часового Яру, втративши значну кількість техніки.

Минулої доби основні атакувальні зусилля російських військ на Сході України були зосереджені на Покровському напрямку. Також окупанти здійснили 215 артилерійських обстрілів Часового Яру.

Про це пише ОСУВ "Хортиця", передає УНН.

Ворог активно наступав у районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Миролюбівки, Променя, Сухого Яру, Сергіївки, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Олексіївки, Дачного та Улакли. Запеклі бої тривали в Лисівці, Зеленому, Шевченко, Нововасилівці, Надіївці та Янтарному.

Сили оборони завдають противнику втрат у живій силі та техніці, здійснюються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.На Харківському напрямку російські штурмові групи намагалися просунутися у Вовчанську та Стариці, але зазнали втрат і відступили.

На Куп’янському напрямку ворог атакував позиції українських захисників у районах Петропавлівки, Нової Кругляківки та Богуславки. Поблизу Піщаного окупанти спробували застосувати бронетехніку для підтримки наступу, проте внаслідок вогневого ураження один танк був знищений, а решта бронемашин пошкоджені, що змусило ворога відмовитися від подальших атак.

На Лиманському напрямку росіяни намагалися прорватися поблизу Новосергіївки, Новоєгорівки та в Серебрянському лісі, однак українські військові втримали позиції.

Ворог також активно застосовував мототехніку та бронетехніку на Сіверському напрямку, атакуючи Білогорівку, позиції поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Успішна робота української артилерії та операторів БПЛА призвела до знищення двох російських танків, десяти бронемашин та шести мотоциклів.

На Краматорському напрямку окупанти штурмували українські укріплення в Часовому Яру, районі Білої Гори та Диліївки. Найзапекліші бої велися в самому місті Часів Яр, по якому росіяни здійснили 215 артилерійських обстрілів. Водночас противник намагався евакуювати пошкоджену бронетехніку та поранених, але вогневим ударом було знищено дві БМП та броньовану ремонтно-евакуаційну машину.

Бої тривали і на Торецькому напрямку – неподалік Дачного та у міській забудові Торецька. Поблизу Леонідівки українські військові знищили дві бронемашини та три автомобілі, які використовували окупанти для прориву. Ведуться заходи з ліквідації залишків штурмових груп противника.

На Новопавлівському напрямку ворог атакував у районах Костянтинополя та Улакли. Неподалік Розливу росіяни застосували техніку для перекидання особового складу на передові позиції, але українські воїни завдали удару – знищено дві бронемашини та чотири баггі, після чого залишки ворожого десанту відступили.

Підрозділи Сил оборони продовжують вести бої з переважаючими силами противника, наносять ураження з метою максимального зниження потенціалу його наступальних дій

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

російським окупантам поки що не вдалося вибити українських військових з Торецька Донецької області, незважаючи на дуже довгі та активні атаки. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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