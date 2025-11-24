$42.270.11
48.700.19
ukenru
Эксклюзив
13:20 • 2934 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 4888 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 5522 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 5550 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 5208 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
11:25 • 8426 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:32 • 10665 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
09:58 • 10254 просмотра
Информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения - ЦПД
08:41 • 8742 просмотра
рф атаковала энергетику в 4 областях, сложнее всего - в Днепропетровской, графики продолжаются - Минэнерго
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 34121 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Меню
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года08:11 • 16288 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката07:49 • 20182 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 39069 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 49605 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 51286 просмотра
ЧатГПТ

Twitch добавил украинский язык - Федоров

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Twitch добавил украинский язык в основной интерфейс после официального обращения Минцифры летом. Украинский язык уже доступен на платформе в активном бета-тестировании.

Twitch добавил украинский язык - Федоров
blog.twitch.tv

Twitch, сервис потокового видео, специализирующийся на прямых трансляциях видеоигр, киберспортивных турниров и стримов, поддержал полную украинскую локализацию, сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в понедельник в Telegram, пишет УНН.

По обращению Минцифры Twitch добавил украинский язык

- написал Федоров.

"Летом мы официально обратились в Twitch с просьбой добавить украинский язык в основной интерфейс. Украинская аудитория - одна из самых активных в Европе, и поддержка родного языка на глобальных платформах - это об идентичности и равных возможностях. В октябре получили ответ. Twitch поддержал полную украинскую локализацию.

По его словам, компания подчеркнула, что языковой доступ - ключевой для развития сообщества и удобного поиска контента.

Украинский язык уже доступен на платформе в активном бета-тестировании

- указал Федоров, поблагодарив компанию за реакцию.

Образование будущего: более 100 современных лабораторий откроют в украинских школах - Федоров17.04.25, 18:54 • 11293 просмотра

Юлия Шрамко

