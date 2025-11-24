Twitch добавил украинский язык - Федоров
Киев • УНН
Twitch добавил украинский язык в основной интерфейс после официального обращения Минцифры летом. Украинский язык уже доступен на платформе в активном бета-тестировании.
Twitch, сервис потокового видео, специализирующийся на прямых трансляциях видеоигр, киберспортивных турниров и стримов, поддержал полную украинскую локализацию, сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в понедельник в Telegram, пишет УНН.
По обращению Минцифры Twitch добавил украинский язык
"Летом мы официально обратились в Twitch с просьбой добавить украинский язык в основной интерфейс. Украинская аудитория - одна из самых активных в Европе, и поддержка родного языка на глобальных платформах - это об идентичности и равных возможностях. В октябре получили ответ. Twitch поддержал полную украинскую локализацию.
По его словам, компания подчеркнула, что языковой доступ - ключевой для развития сообщества и удобного поиска контента.
Украинский язык уже доступен на платформе в активном бета-тестировании
Образование будущего: более 100 современных лабораторий откроют в украинских школах - Федоров17.04.25, 18:54 • 11293 просмотра