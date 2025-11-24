Twitch додав українську мову - Федоров
Київ • УНН
Twitch додав українську мову до основного інтерфейсу після офіційного звернення Мінцифри влітку. Українська мова вже доступна на платформі в активному бета-тестуванні.
Twitch, сервіс потокового відео, який спеціалізується на прямих трансляціях відеоігор, кіберспортивних турнірів та стрімів, підтримав повну українську локалізацію, повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у понеділок у Telegram, пише УНН.
За зверненням Мінцифри Twitch додав українську мову
"Влітку ми офіційно звернулися до Twitch із проханням додати українську мову до основного інтерфейсу. Українська аудиторія - одна з найактивніших у Європі, і підтримка рідної мови на глобальних платформах - це про ідентичність та рівні можливості. У жовтні отримали відповідь. Twitch підтримав повну українську локалізацію.
З його слів, компанія наголосила, що мовний доступ - ключовий для розвитку спільноти та зручного пошуку контенту.
Українська мова вже доступна на платформі в активному бета-тестуванні
