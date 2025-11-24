$42.270.11
Ексклюзив
14:00 • 1674 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 7994 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:20 • 11679 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 10432 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 10278 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 9274 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 7638 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
11:25 • 9918 перегляди
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:32 • 10997 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
09:58 • 10458 перегляди
Інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку не має підтвердження - ЦПД
Twitch додав українську мову - Федоров

Київ • УНН

 • 924 перегляди

Twitch додав українську мову до основного інтерфейсу після офіційного звернення Мінцифри влітку. Українська мова вже доступна на платформі в активному бета-тестуванні.

Twitch додав українську мову - Федоров
blog.twitch.tv

Twitch, сервіс потокового відео, який спеціалізується на прямих трансляціях відеоігор, кіберспортивних турнірів та стрімів, підтримав повну українську локалізацію, повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у понеділок у Telegram, пише УНН.

За зверненням Мінцифри Twitch додав українську мову

- написав Федоров.

"Влітку ми офіційно звернулися до Twitch із проханням додати українську мову до основного інтерфейсу. Українська аудиторія - одна з найактивніших у Європі, і підтримка рідної мови на глобальних платформах - це про ідентичність та рівні можливості. У жовтні отримали відповідь. Twitch підтримав повну українську локалізацію.

З його слів, компанія наголосила, що мовний доступ - ключовий для розвитку спільноти та зручного пошуку контенту.

Українська мова вже доступна на платформі в активному бета-тестуванні

- вказав Федоров, подякувавши компанії за реакцію.

Освіта майбутнього: понад 100 сучасних лабораторій відкриють в українських школах - Федоров17.04.25, 18:54 • 11293 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоТехнології
