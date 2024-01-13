Туск заявил, что не позволит в своем правительстве строить позицию на антиукраинских настроениях

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не позволит никому в своем правительстве строить позицию на антиукраинских настроениях. Об этом он сказал в интервью TVN24, передает УНН.

Детали

Премьер-министр заявил, что польская партия "Право и справедливость" "пыталась сыграть антиукраинскую ноту в последние месяцы кампании".

Я никогда не позволю никому в моем правительстве строить свою позицию на таких антиукраинских настроениях. Потому что не может быть никаких сомнений относительно войны и нашей приверженности, как и всего западного мира, Украине в ее конфронтации с Россией... В войне с Россией Украина нуждается в нашей помощи и помощи всего мира, свободного мира. Это не лозунг. Потому что на самом деле пока Украина воюет с Россией, мы в относительной безопасности - сказал Туск.

Он подчеркнул, что "в любой ситуации задачей Польши противостоять этому разочарованию, когда дело касается помощи Украине".

"К счастью, я сейчас интенсивно работаю с партнерами в Европе, которые это хорошо понимают, - продолжил Туск.

Он отметил, что россия перевела свою экономику на военную экономику.

"Европа должна принять вызов здесь и вложить несравненно больше денег на закупку оружия, на повышение обороноспособности Европы". Потому что эта война может длиться долго. россия перевела свою экономику на военную экономику. Мы не можем делать вид, что здесь ничего не происходит. В таком вопросе, как вооружение и поддержка Украины в войне, не может быть никаких колебаний. Для меня это неоспоримый факт", - заявил Туск.

Дополнение

Туск сообщал о планах посетить Киев и обсудить вопрос блокады границы.

Также Туск планирует встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой и среди прочего обсудить визит в Киев.