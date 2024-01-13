Туск заявив, що не дозволить в своєму уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
Київ • УНН
Туск відкидає антиукраїнські настрої у своєму уряді і зобов'язується підтримувати Україну у боротьбі з росією. Він закликає Європу посилити оборону і допомогти Україні.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не дозволить нікому в своєму уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях. Про це він сказав в інтерв’ю TVN24, передає УНН.
Деталі
Прем'єр-міністр заявив, що польська партія "Право і справедливість" "намагалася зіграти антиукраїнську ноту в останні місяці кампанії".
Я ніколи не дозволю нікому в моєму уряді будувати свою позицію на таких антиукраїнських настроях. Тому що не може бути жодних сумнівів щодо війни та нашої прихильності, як і всього західного світу, Україні у її конфронтації з росією…У війні з росією Україна потребує нашої допомоги та допомоги всього світу, вільного світу. Це не гасло. Тому що насправді поки Україна воює з росією, ми в відносній безпеці
Він підкреслив, що "у будь-якій ситуації завданням Польщі протистояти цьому розчаруванню, коли справа стосується допомоги Україні".
"На щастя, я зараз інтенсивно працюю з партнерами в Європі, які це добре розуміють, – продовжив Туск.
Він зазначив, що росія перевела свою економіку на військову економіку.
"Європа має прийняти виклик тут і вкласти незрівнянно більше грошей на закупівлю зброї, на підвищення обороноздатності Європи". Тому що ця війна може тривати довго. росія перевела свою економіку на військову економіку. Ми не можемо вдавати, що тут нічого не відбувається. У такому питанні, як озброєння та підтримка України у війні, не може бути жодних вагань. Для мене це незаперечний факт", - заявив Туск.
Доповнення
Туск повідомляв про плани відвідати Київ й обговорити питання блокади кордону.
Також Туск планує зустрітись із президентом Польщі Анджеєм Дудою і серед іншого обговорити візит до Києва.