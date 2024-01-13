Туск заявив, що не дозволить в своєму уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях

ukenru
29 березня, 17:57 • 138062 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 170002 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 157193 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 194899 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 168451 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 148343 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 155190 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 149651 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 417407 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173059 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.9 м/с
50 %
747 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 77609 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 81826 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 86901 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 85863 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 67923 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 268234 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 417419 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 467636 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 473688 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 380958 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 37411 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 170061 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 140460 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 134071 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 107518 перегляди
Актуальне
Туск заявив, що не дозволить в своєму уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях

Туск заявив, що не дозволить в своєму уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях

Київ • УНН

 • 32237 перегляди

Туск відкидає антиукраїнські настрої у своєму уряді і зобов'язується підтримувати Україну у боротьбі з росією. Він закликає Європу посилити оборону і допомогти Україні.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не дозволить нікому в своєму уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях. Про це він сказав в інтерв’ю TVN24, передає УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр заявив, що польська партія "Право і справедливість" "намагалася зіграти антиукраїнську ноту в останні місяці кампанії".

Я ніколи не дозволю нікому в моєму уряді будувати свою позицію на таких антиукраїнських настроях. Тому що не може бути жодних сумнівів щодо війни та нашої прихильності, як і всього західного світу, Україні у її конфронтації з росією…У війні з росією Україна потребує нашої допомоги та допомоги всього світу, вільного світу. Це не гасло. Тому що насправді поки Україна воює з росією, ми в відносній безпеці

- сказав Туск.

Він підкреслив, що "у будь-якій ситуації завданням Польщі протистояти цьому розчаруванню, коли справа стосується допомоги Україні".

"На щастя, я зараз інтенсивно працюю з партнерами в Європі, які це добре розуміють, – продовжив Туск.

Він зазначив, що росія перевела свою економіку на військову економіку.

"Європа має прийняти виклик тут і вкласти незрівнянно більше грошей на закупівлю зброї, на підвищення обороноздатності Європи". Тому що ця війна може тривати довго. росія перевела свою економіку на військову економіку. Ми не можемо вдавати, що тут нічого не відбувається. У такому питанні, як озброєння та підтримка України у війні, не може бути жодних вагань. Для мене це незаперечний факт", - заявив Туск.

Доповнення

Туск повідомляв про плани відвідати Київ й обговорити питання блокади кордону.

Також Туск планує зустрітись із президентом Польщі Анджеєм Дудою і серед іншого обговорити візит до Києва.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,501.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.70