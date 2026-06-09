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Туск считает, что Польша должна быть вовлечена в переговоры по завершению войны в Украине

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Дональд Туск заявил, что Польша должна участвовать в переговорах о прекращении войны. Любые соглашения без участия Варшавы не будут ею выполняться.

Туск считает, что Польша должна быть вовлечена в переговоры по завершению войны в Украине

Польша должна быть вовлечена в переговоры, направленные на прекращение войны в Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции, передает УНН

Сегодня утром у меня был продолжительный разговор с канцлером Мерцем, который объяснял мне мотивацию и детально представил результаты, или скорее ход, потому что результатов нет, ход переговоров в Лондоне. Я сказал, что с точки зрения Польши никакие договоренности, в которых Польша не участвует, не будут нами уважаться. То есть они не будут нас обязывать, а Польша является абсолютно необходимым звеном для того, чтобы о будущем Украины и региона говорить серьезно и по-настоящему 

- сказал Туск. 

Он заявил, что "очень осторожно относится к тем идеям, которые появляются в западной части Европы, относительно того, чтобы как можно скорее начать какой-то диалог или разговор с путиным по делу Украины". 

Во-первых, здесь стоит быть на постоянной связи с украинской стороной, и чтобы не было никаких сомнений. То, что мы имеем сегодня, эти проблемы с Украиной — это одно дело, но что касается войны с россией, мы все на одной стороне. Поэтому для меня очень важной вещью, и это должно быть однозначно, является то, что никто в Европе не будет играть в арбитра между россией и Украиной. В этой войне мы на стороне Украины. Украина не может проиграть эту войну. россия не может выиграть эту войну 

- добавил Туск. 

По его словам, договоренности относительно будущего, если они каким-либо образом будут касаться Польши или шире региона, не могут приниматься без Польши. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский в Лондоне встретился с лидерами Великобритании, Франции и Германии. 

Павел Башинский

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