Туск прокомментировал продление санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. ЕС продолжает санкции против России, учитывая нулевой прогресс в выполнении минских соглашений. Об этом написал в Twitter Глава Европейского совета Дональд Туск, передает УНН.
"Решение: ЕС единодушно продолжает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в выполнении минских соглашений", - написал Туск.
Напомним, лидеры ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России еще на полгода.
Ранее в ЕС заявили, что изучают возможности оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам на юго-востоке Украины, включая порт Мариуполь.
Напомним, Европарламент принял документ, согласно которому ЕС ужесточат санкции в отношении РФ, если украинских моряков, захваченных на Азове, не освободят.