Туск прокоментував продовження санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. ЄС продовжує санкції проти Росії, враховуючи нульовий прогрес у виконанні мінських угод. Про це написав у Twitter Глава Європейської ради Дональд Туск, передає УНН.
"Рішення: ЄС одностайно продовжує економічні санкції проти Росії, враховуючи нульовий прогрес у виконанні мінських угод", - написав Туск.
Нагадаємо, лідери ЄС ухвалили рішення продовжити економічні санкції проти Росії ще на півроку.
Раніше у ЄС заявили, що вивчають можливості надання фінансової підтримки прилеглим до Азовського моря регіонам на південному сході України, включаючи порт Маріуполь.
Нагадаємо, Європарламент ухвалив документ, згідно з яким ЄС посилять санкції щодо РФ, якщо українських моряків, захоплених на Азові, не звільнять.