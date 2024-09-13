Туск об угрозах путина: "Не придавал бы чрезмерного значения"

Угрозы российского диктатора владимира путина должны убедить мир, что помощь Украине необходима и должна продолжаться, заявил премьер-министр Дональд Туск. Так он прокомментировал заявление президента рф о том, что если Запад позволит Украине поражать территорию рф ракетами дальнего радиуса действия, то это будет означать, что "страны НАТО находятся в состоянии войны с россией". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Polskie Radio.

На вопрос на пресс-конференции во Вроцлаве, что заявление путина означает для Польши, Туск ответил, что "надо очень серьезно относиться ко всем событиям в Украине и на российско-украинском фронте". Но добавил, что "не придавал бы чрезмерного значения последним декларациям или заявлениям президента путина с точки зрения генерирования угроз".

По словам премьер-министра Польши, слова путина "скорее свидетельствуют о сложном положении россиян на фронте".

"Вполне понятно, что Украина не может оставаться беспомощной и беззащитной перед лицом растущей воздушной угрозы со стороны россии", - подчеркнул он. Особенно, по его словам, после информации получения россией более 200 иранских баллистических ракет.

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В интересах Польши и нашей безопасности, чтобы Украина была лучше оснащена во время войны и чтобы она могла как можно эффективнее охранять украинское небо, ведь это также защита нашего воздушного пространства - подчеркнул Туск.

Он сообщил, что имел длительный разговор на эту тему с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также находится в постоянном контакте с другими лидерами. "Солидарность Запада в этом вопросе все больше поражает, и мы должны ожидать более интенсивной помощи Украине от наших союзников и всего западного мира" - заявил премьер-министр.

Давайте воспринимать слова президента путина как попытку отбить у Запада желание оказывать такую помощь, и я не думаю, что мы должны делать из этого какие-то более драматические выводы. Слова путина должны скорее убедить нас в том, что эта помощь является целесообразной, необходимой и должна быть продолжена - заявил глава польского правительства.

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