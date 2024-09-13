Туск про погрози путіна: "Не надавав би надмірного значення"
Київ • УНН
Прем'єр Польщі Дональд Туск прокоментував заяву путіна про "країни НАТО перебувають у стані війни" у разі дозволів на удари ракетами дальнього радіусу дії. Він вважає, що це свідчить про складне становище росії на фронті та підкреслює необхідність подальшої підтримки України.
Погрози російського диктатора володимира путіна повинні переконати світ, що допомога Україні необхідна і повинна продовжуватися, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Так він прокоментував заяву президента рф про те, що якщо Захід дозволить Україні вражати територію рф ракетами дальнього радіусу дії, то це означатиме, що "країни НАТО перебувають у стані війни з росією". Про це УНН повідомляє із посиланням на Polskie Radio.
На запитання на прес-конференції у Вроцлаві, що заява путіна означає для Польщі, Туск відповів, що "треба дуже серйозно ставитися до всіх подій в Україні і на російсько-українському фронті". Але додав, що "не надавав би надмірного значення останнім деклараціям чи заявам президента путіна з точки зору генерування загроз".
За словами прем'єр-міністра Польщі, слова путіна "скоріше свідчать про складне становище росіян на фронті".
"Цілком зрозуміло, що Україна не може залишатися безпорадною і беззахисною перед обличчям зростаючої повітряної загрози з боку росії", - підкреслив він. Особливо, за його словами, після інформації отримання росією понад 200 іранських балістичних ракет.
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В інтересах Польщі і нашої безпеки, щоб Україна була найкраще оснащена під час війни і щоб вона могла якомога ефективніше охороняти українське небо, адже це також захист нашого повітряного простору
Він повідомив, що мав тривалу розмову на цю тему з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, а також перебуває в постійному контакті з іншими лідерами. "Солідарність Заходу в цьому питанні все більше вражає, і ми повинні очікувати більш інтенсивної допомоги Україні від наших союзників і всього західного світу" - заявив прем'єр-міністр.
Давайте сприймати слова президента путіна як спробу відбити у Заходу бажання надавати таку допомогу, і я не думаю, що ми повинні робити з цього якісь більш драматичні висновки. Слова путіна мають скоріше переконати нас у тому, що ця допомога є доцільною, необхідною і має бути продовжена
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