Туск про погрози путіна: "Не надавав би надмірного значення"

Погрози російського диктатора володимира путіна повинні переконати світ, що допомога Україні необхідна і повинна продовжуватися, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Так він прокоментував заяву президента рф про те, що якщо Захід дозволить Україні вражати територію рф ракетами дальнього радіусу дії, то це означатиме, що "країни НАТО перебувають у стані війни з росією". Про це УНН повідомляє із посиланням на Polskie Radio.

На запитання на прес-конференції у Вроцлаві, що заява путіна означає для Польщі, Туск відповів, що "треба дуже серйозно ставитися до всіх подій в Україні і на російсько-українському фронті". Але додав, що "не надавав би надмірного значення останнім деклараціям чи заявам президента путіна з точки зору генерування загроз".

За словами прем'єр-міністра Польщі, слова путіна "скоріше свідчать про складне становище росіян на фронті".

"Цілком зрозуміло, що Україна не може залишатися безпорадною і беззахисною перед обличчям зростаючої повітряної загрози з боку росії", - підкреслив він. Особливо, за його словами, після інформації отримання росією понад 200 іранських балістичних ракет.

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В інтересах Польщі і нашої безпеки, щоб Україна була найкраще оснащена під час війни і щоб вона могла якомога ефективніше охороняти українське небо, адже це також захист нашого повітряного простору - підкреслив Туск.

Він повідомив, що мав тривалу розмову на цю тему з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, а також перебуває в постійному контакті з іншими лідерами. "Солідарність Заходу в цьому питанні все більше вражає, і ми повинні очікувати більш інтенсивної допомоги Україні від наших союзників і всього західного світу" - заявив прем'єр-міністр.

Давайте сприймати слова президента путіна як спробу відбити у Заходу бажання надавати таку допомогу, і я не думаю, що ми повинні робити з цього якісь більш драматичні висновки. Слова путіна мають скоріше переконати нас у тому, що ця допомога є доцільною, необхідною і має бути продовжена - заявив глава польского уряду.

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