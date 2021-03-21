Турция атаковала позиции курдов в Сирии

Что известно

Последний раз подобные атаки были отмечены в октябре 2019 года, когда Анкара начала в Сирии операцию “Источник мира” против отрядов народной самообороны (YPG, входящих в состав альянса SDF. — Ред.). Анкара считает эту группировку союзницей запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП) и зачисляет бойцов YPG к террористам.

В результате турецкого наступления была захвачена участок турецко-сирийской границы длиной 120 км. Турция заявляла о намерении создать в северных районах Сирии зону безопасности и расселить там до 2 млн сирийских беженцев. Однако тот регион, на который осуществлен нынешний авианалет, остался в 2019 году под контролем курдских формирований. Начиная с 2016 года, Турция провела уже три военных операции против YPG.

Контекст

По данным SOHR, гражданский конфликт в Сирии, продолжающийся с 2011 года, унес жизни более чем 388 тыс. человек. Согласно подсчетам ООН, покинули свои дома и бежали из зоны боевых действий 5,6 млн сирийцев.

Что предшествовало

18 марта, в Минобороны Турции заявили, что ракеты, выпущенные из Сирии, упали в южной турецкой провинции Килис.

Перед этим, в начале недели, минобороны Турции обвинил Сирию в задании ракетного удара по двум населенных пунктах в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо, а также сообщил российскую сторону о необходимости не допускать подобных атак.

По данным Минобороны страны, указанные районы расположены в зоне проведения контртеррористической операции вооруженных сил Турции “Щит Евфрата”.

Обстрел производился баллистическими ракетами и многоствольные ракетными установками. В результате атаки пострадали люди среди мирного населения, указали в ведомстве.