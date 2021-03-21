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Туреччина атакувала позиції курдів в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Вперше за 17 місяців Туреччина зробила авіаналіт на позиції "Демократичних сил Сирії" (SDF) в курдському регіоні на півночі Сирії, повідомила увечері в суботу, 20 березня, Сирійська наглядова рада з прав людини (SOHR), який базується в Лондоні, передає УНН.

Що відомо

Останній раз подібні атаки були відзначені в жовтні 2019 року, коли Анкара почала в Сирії операцію “Джерело миру” проти загонів народної самооборони (YPG, входять до складу альянсу SDF. — Ред.). Анкара вважає це угруповання союзницею забороненої в Туреччині Курдської робочої партії (КРП) і зараховує бійців YPG до терористів.

В результаті турецького наступу була захоплена ділянка турецько-сирійського кордону довжиною 120 км. Туреччина заявляла про намір створити в північних районах Сирії зону безпеки і розселити там до 2 млн сирійських біженців. Однак той регіон, на який здійснений нинішній авіаналіт, залишився в 2019 році під контролем курдських формувань. Починаючи з 2016 року, Туреччина провела вже три військових операції проти YPG.

Контекст

За даними SOHR, громадянський конфлікт в Сирії, що триває з 2011 року, забрав життя більш ніж 388 тисяч осіб. Згідно з підрахунками ООН, покинули свої будинки і втекли із зони бойових дій 5,6 млн сирійців.

Що передувало

18 березня у Міноборони Туреччини заявили, що ракети, випущені з Сирії, впали в південній турецькій провінції Кіліс.

Перед цим, на початку тижня, міноборони Туреччини звинуватило Сирію в завданні ракетного удару по двох населених пунктах в підконтрольній Анкарі північній частині провінції Алеппо, а також повідомило російську сторону про необхідність не допускати подібних атак.

За даними Міноборони країни, зазначені райони розташовані в зоні проведення контртерористичної операції збройних сил Туреччини “Щит Євфрату”.

Обстріл проводився балістичними ракетами і багатостовбурними ракетними установками. У результаті атаки постраждали люди серед мирного населення, вказали у відомстві.

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