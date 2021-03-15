Минобороны Турции обвинило Сирию в ударах по нефтяным цистернам в Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Минобороны Турции обвинил Сирию в нанесении ракетного удара по двум населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо, а также сообщило российской стороне о необходимости не допускать подобных атак. Об этом сообщается на сайте турецкого военного ведомства, передает УНН.
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“Ракеты, выпущенные из аэропорта Кувейрес в Алеппо, которые находится под контролем сирийского режима, поразили населенные пункты и цистерны с нефтью в районах Джераблус и Эль-Баб”, — говорится в сообщении.
Детали
По данным Минобороны, указанные районы расположены в зоне проведения контртеррористической операции вооруженных сил Турции “Щит Евфрата”.
Обстрел производился баллистическими ракетами и многоствольный ракетными установками. В результате атаки пострадали люди среди мирного населения, передали в ведомстве.
“Российской Федерации было направлено уведомление о необходимости прекращения нападений”, — добавляется в сообщении ведомства.
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Дополнение
Ранее газета Al-Watan телеканал Al Arabiya передали, что нефтяные автоцистерны в деревне аль-Хамраев недалеко города Джераблус в провинции Алеппо подверглись ракетному удару.
В результате начался пожар, сгорели несколько бензовозов и цистерн, несколько человек пострадали.