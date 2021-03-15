Міноборони Туреччини звинуватив Сирію в ударах по нафтовим цистерн в Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Міноборони Туреччини звинуватив Сирію в нанесенні ракетного удару по двом населеним пунктам в підконтрольній Анкарі північній частині провінції Алеппо, а також повідомило російську сторону про необхідність не допускати подібних атак. Про це повідомляється на сайті турецького військового відомства, передає УНН.
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“Ракети, випущені з аеропорту Кувейрес в Алеппо, що знаходиться під контролем сирійського режиму, вразили населені пункти і цистерни з нафтою в районах Джераблус і Ель-Баб”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
За даними Міноборони, зазначені райони розташовані в зоні проведення контртерористичної операції збройних сил Туреччини “Щит Євфрату”.
Обстріл проводився балістичними ракетами і багатостовбурний ракетними установками. В результаті атаки постраждали люди серед мирного населення, передали в відомстві.
“Російської Федерації було направлено повідомлення про необхідність припинення нападів”, — додається в повідомленні відомства.
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Доповнення
Раніше газета Al-Watan телеканал Al Arabiya передали, що нафтові автоцистерни в селі аль-Хамраев недалеко міста Джераблус в провінції Алеппо зазнали ракетному удару.
В результаті почалася пожежа, згоріли кілька бензовозів і цистерн, кілька людей постраждали.