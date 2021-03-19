Туреччина заявила про новий ракетний обстріл з Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Ракети, випущені з Сирії, впали в південній турецькій провінції Кіліс. Про це повідомило міністерство національної оборони країни ввечері в четвер, 18 березня, передає УНН.
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“Ракети, які, як передбачається, були випущені з Сирії, впали на порожнє поле в Кілісі. Жоден громадянин не постраждав, і в результаті інциденту не було жодних пошкоджень або втрат”, - йдеться в повідомленні міністерства оборони Туреччини в Twitter.
Деталі
Відомство повідомило, що направило на адресу Російської Федерації повідомлення про інцидент.
У міністерстві також підкреслили, що турецькі війська в регіоні “попереджені” і за розвитком подій стежать.
Для довідки
Російські війська присутні на півночі Сирії в межах угоди про припинення вогню з Туреччиною.
Що було раніше
На початку тижня міноборони Туреччини звинуватило Сирію в завданні ракетного удару по двох населених пунктах в підконтрольній Анкарі північній частині провінції Алеппо, а також повідомило російську сторону про необхідність не допускати подібних атак.
За даними Міноборони країни, зазначені райони розташовані в зоні проведення контртерористичної операції збройних сил Туреччини “Щит Євфрату”.
Обстріл проводився балістичними ракетами і багатостовбурними ракетними установками. У результаті атаки постраждали люди серед мирного населення, вказали у відомстві.