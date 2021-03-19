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Турция заявила о новом ракетном обстреле из Сирии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Ракеты, выпущенные из Сирии, упали в южной турецкой провинции Килис. Об этом сообщило министерство национальной обороны страны вечером в четверг, 18 марта, передает УНН.

Цитата:

“Ракеты, которые, как предполагается, были выпущены из Сирии, упали на пустое поле в Килисе. Ни один гражданин не пострадал, и в результате инцидента не было никаких повреждений или потерь”, — говорится в сообщении министерства обороны Турции в Twitter.

Детали

Ведомство сообщило, что направило в адрес Российской Федерации уведомление об инциденте.

В министерстве также подчеркнули, что турецкие войска в регионе “предупреждены” и за развитием событий следят.

Для справки

Российские войска присутствуют на севере Сирии в рамках соглашения о прекращении огня с Турцией.

Что было ранее

В начале недели минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ракетного удара по двум населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо, а также сообщило российской стороне о необходимости не допускать подобных атак.

По данным Минобороны, указанные районы расположены в зоне проведения контртеррористической операции вооруженных сил Турции “Щит Евфрата”.

Обстрел производился баллистическими ракетами и многоствольными ракетными установками. В результате атаки пострадали люди среди мирного населения, указали в ведомстве.

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