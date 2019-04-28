Турчинов поздравил украинцев с праздником Пасхи

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107732 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111724 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114423 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115267 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 143985 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115449 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140286 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144983 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130369 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130391 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Турчинов поздравил украинцев с праздником Пасхи

Турчинов поздравил украинцев с праздником Пасхи

Киев  •  УНН

 • 8894 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил украинцев с праздником Пасхи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Турчинова.

“Дорогие друзья! Поздравляю вас со светлым праздником — днем Воскресения Господня! Этот праздник настоящей победы — победы правды над ложью, любви — над злобой, жизни — над смертью. Наш Господь, взяв на себя все грехи человечества, принял за каждого из нас на Голгофе страшную смерть. Но смерть не способна была удержать в своих сетях Божьего Сына. Он Воскрес!”, — начал секретарь СНБО.

“Правда о Воскресении Христа изменила мир, изменила миллиарды человек, заложила фундамент современной цивилизации. Живой Христос способен изменять сердца и жизни каждого, кто принимает Его и следует за Ним. Он может дать каждому мудрость, силу, отвагу, сделать победителем. Именно Христос способен изменить и нашу страну. Без Него не может быть величия, процветания и победы над врагами. Пусть Господь благословит и укрепит всех нас и нашу родную страну!”, — добавил секретарь СНБО.

Он завершил поздравления фразой “Христос Воскресе! И только с Ним воскреснет Украина!”.

Напомним, ночью митрополит Киевский и всея Украины Епифаний раздал Благодатный огонь в соборе Киева и поздравил украинцев. В частности, с праздником поздравили почетный патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря и ряд других церковных деятелей страны. Среди политических деятелей — с Пасхой украинцев поздравили спикер Верховной Рады Андрей Парубий и мэр украинской столицы — Виталий Кличко. А действующий президент Петр Порошенко — ночью принял участие в Пасхальном богослужении в Свято-Михайловском Соборе.

Как сообщал УНН, в ПЦУ сообщили, что во время пасхального богослужения “Евангелия” прочитают 8 языках.

Ранее сообщалось, что в Украине прибыл Благодатный огонь из Иерусалима.

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