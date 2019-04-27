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22 березня, 17:51 • 84202 перегляди

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22 березня, 16:18 • 125944 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 105983 перегляди

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22 березня, 14:14 • 105746 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 94210 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 102491 перегляди

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Парубій вітає християн східного обряду із Великоднем

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій привітав із Великоднем християн України східного обряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на вітальне відеозвернення спікера.

"Дорогі українці, хочу поділитися з вами власним рецептом щасливої паски: візьміть любов і доброту, додайте відповідальності і поваги, приправте добрими справами, докиньте жменьку оптимізму, без зайвого шуму з'єднайте всі складники, — щаслива паска готова. Зі святом Великодня! Христос воскрес! Воістину воскрес!" — зазначив Парубій.

Нагадаємо, вперше в історії об’єднаної Помісної української православної церкви Благодатний вогонь з Єрусалима було доставлено для вірян нашої Церкви та усіх охочих.

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