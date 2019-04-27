Парубій вітає християн східного обряду із Великоднем
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій привітав із Великоднем християн України східного обряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на вітальне відеозвернення спікера.
"Дорогі українці, хочу поділитися з вами власним рецептом щасливої паски: візьміть любов і доброту, додайте відповідальності і поваги, приправте добрими справами, докиньте жменьку оптимізму, без зайвого шуму з'єднайте всі складники, — щаслива паска готова. Зі святом Великодня! Христос воскрес! Воістину воскрес!" — зазначив Парубій.
Нагадаємо, вперше в історії об’єднаної Помісної української православної церкви Благодатний вогонь з Єрусалима було доставлено для вірян нашої Церкви та усіх охочих.