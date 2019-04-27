В Україну прибув Благодатний вогонь з Єрусалима
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Вперше в історії об’єднаної Помісної української православної церкви Благодатний вогонь з Єрусалима було доставлено для вірян нашої Церкви та усіх охочий. Про це повідомляє УНН.
Делегація з 30 осіб, священнослужителів, ветеранів ООС, українських політиків, меценатів, представників влади та громадських діячів з усіх областей України, здійснила візит до Ізраїлю, де після відвідин "храму Гробу Господнього" привезла звідти головний перед великодній атрибут – Благодатний вогонь.
Після цього Святе світло (так цей вогонь називається у грецькій традиції) буде доставлений до Свято-Михайлівського Золотоверхого собору, де його зустріне настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Благодатний вогонь буде знаходитися в соборі, де кожен матиме змогу запалити від нього свічку.
Далі цей визначний символ Світлого Христового Воскресіння відправиться в усі регіони нашої країни.
Як повідомляв УНН, під час великоднього богослужіння "Євангелія" прочитають 8 мовами.