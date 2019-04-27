В Украину прибыл Благодатный огонь из Иерусалима

Делегация из 30 человек, священнослужителей, ветеранов ООС, украинских политиков, меценатов, представителей власти и общественных деятелей из всех областей Украины, осуществила визит в Израиль, где после посещения "храма Гроба Господня" привезла оттуда главный перед пасхальный атрибут - Благодатный огонь.



После этого Святое свет (так этот огонь называется в греческой традиции) будет доставлен в Свято-Михайловский Златоверхий собор, где его встретит настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Благодатный огонь будет находиться в соборе, где каждый сможет зажечь от него свечу.



Далее этот выдающийся символ Светлого Христова Воскресения отправится во все регионы нашей страны.



Как сообщал УНН, во время пасхального богослужения "Евангелия" прочитают 8 языках .