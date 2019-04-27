ПЦУ: під час великоднього богослужіння "Євангелія" прочитають 8 мовами

"Вперше в історії об’єднаної помісної української православної церкви Благодатний вогонь з Єрусалима буде доставлено для вірян нашої Церкви та усіх охочий. По прибуттю в Київ цей визначний символ Світлого Христового Воскресіння відправиться в усі регіони нашої країни", - зазначили в прес-службі церкві.



Делегація з 30 осіб, священнослужителів, ветеранів ООС, українських політиків, меценатів, представників влади та громадських діячів з усіх областей України, наразі здійснює візит до Ізраїлю, де після відвідин "храму Гробу Господнього" та привести звідти головний перед великодній атрибут – Благодатний вогонь.



Повернення делегації в аеропорт Бориспіль очікується о 20:00. Після цього Святе світло (цей вогонь називається у грецькій традиції) Благодатний вогонь буде доставлений до Свято-Михайлівського Золотоверхого собору, де його зустріне настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Благодатний вогонь буде знаходитися в соборі, де кожен матиме змогу запалити від нього свічку.



Цьогорічні Пасхальні богослужіння об'єднаної помісної української Православної церкви, очолить Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.



"Євангелія" будуть прочитані 8-ма мовами (українською, грецькою, слов'янською, єврейською, італійською, англійською, французькою, латинською) та прозвучить унікальний передзвін «Христос Воскрес!» у виконанні студентів-дзвонарів Київської православної богословської академії", - повідомили в прес-службі церкви.



Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що Делегація ПЦУ привезе в Україну Благодатний вогонь з Єрусалима.