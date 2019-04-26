Делегація ПЦУ привезе в Україну Благодатний вогонь з Єрусалиму
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Делегація Православної Церкви України вперше доставить в Україну Благодатний вогонь з Єрусалиму, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Київської митрополії Православної Церкви України.
“Делегація з 30 осіб, священнослужителів, ветеранів ООС, українських політиків, меценатів, представників влади та громадських діячів з усіх областей України, 26-27 квітня здійснить візит на Святу землю, до храму Гробу Господнього. Вперше в історії об’єднаної Помісної Української Православної Церкви Благодатний вогонь з Єрусалиму буде доставлено для віруючих нашої Церкви та усіх бажаючих. По прибуттю в Київ цей визначний символ Світлого Христового Воскресіння відправиться в усі регіони нашої країни”, — йдеться в повідомленні.
Прес-служба аеропорту “Бориспіль” повідомляє, що повернення делегації в аеропорт Бориспіль очікується 27 квітня о 19:30 у термінал “D”.
“Після цього Благодатний вогонь буде доставлений до Свято-Михайлівського Золотоверхого собору, де його зустріне Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, Предстоятель Православної Церкви України. Благодатний вогонь буде знаходитися в соборі, де кожен матиме змогу запалити від нього свічку”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Предстоятель Української Православної Церкви (ПЦУ) Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців з Великодніми святами.