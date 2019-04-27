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ПЦУ: во время пасхального богослужения "Евангелия" прочитают на 8 языках

ПЦУ: во время пасхального богослужения "Евангелия" прочитают на 8 языках

Киев  •  УНН

 • 11081 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня, 27 апреля, делегация ПЦУ привезет в Украину Благодатный огонь из Иерусалима, а во время пасхального богослужения "Евангелия" прочитают 8 языках. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ПЦУ.

"Впервые в истории объединенной поместной Украинской православной церкви Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен для верующих нашей Церкви и всех желающий. По прибытию в Киев этот выдающийся символ Светлого Христова Воскресения отправится во все регионы нашей страны", - отметили в пресс-службе церкви .

Делегация из 30 человек, священнослужителей, ветеранов ООС, украинских политиков, меценатов, представителей власти и общественных деятелей из всех областей Украины, в настоящее время осуществляет визит в Израиль, где после посещения "храма Гроба Господня" и привести оттуда главный перед пасхальный атрибут - Благодатный огонь.

Возвращение делегации в аэропорт Борисполь ожидается в 20:00. После этого Святой свет (этот огонь называется в греческой традиции) Благодатний огонь будет доставлен в Свято-Михайловский Златоверхий собор, где его встретит настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Благодатный огонь будет находиться в соборе, где каждый сможет зажечь от него свечу.

Нынешние Пасхальные богослужения объединенной поместной Украинской Православной церкви возглавит Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Евангелия" будут прочитаны на 8 языках (украинском, греческом, славянском, еврейской, итальянском, английском, французском, латинском) и прозвучит уникальный перезвон "Христос Воскресе!" в исполнении студентов-звонарей Киевской православной богословской академии ", - сообщили в пресс-службе церкви.

Напомним, ранее сообщал УНН, что делегация ПЦУ привезет в Украину Благодатный огонь из Иерусалима.

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