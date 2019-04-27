Епіфаній роздав Благодатний вогонь в соборі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Митрополит Епіфаній у Михайлівському соборі роздав Благодатний вогонь вірянам України. Зокрема, у зверненні почесного Київського і всієї Руси-України Філарета повідомляється, що Благодатний вогонь вже прибув до Володимирського собору, де почалась нічна великодня служба. Також, святе світло (так цей вогонь називається у грецькій традиції) з'явився у Софії Київській. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook сторінки почесного Філарета, митрополита Епіфанія, прес-службу ПЦУ та інші.
“До Володимирського собору, з благословення Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, Благодатний вогонь привіз митрополит Луцький і Волинський Михаїл, який особисто з делегацією Волинської єпархії перебував на Святій Землі та отримав цей вогонь. Благодатний вогонь урочисто зустріли настоятель Володимирського собору протоієрей Борис Табачек разом з духівництвом храму, численні парафіяни, жителі та гості Києва”, — йдеться у зверненні Філарета.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ми не задоволені статусом митрополії — Філарет
Зокрема, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, який доставив вогонь до собору, привітав вірян зі святом.
“Хай Бог милосердя завжди буде з нами, благословляє нас на щасливе майбутнє. У нас є майбутнє. У нас у майбутньому має бути лише два варіанти: добре... і дуже добре”, — сказав Михаїл, останні слова промовивши разом із парафіянами.
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній повідомив, що вогонь також доставили до Михайлівського золотоверхого собору — кафедрального собору митрополита ПЦУ. Отже, в цьому році Епіфаній вперше взяв участь у ритуалі Великодньої церемонії роздачі вогню як митрополит ПЦУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Епіфаній привітав українців зі пасхальними святами
Зокрема, про те, що Благодатний вогонь з храму Гробу Господнього у Єрусалимі доставили до цих церков повідомив представник прес-служби ПЦУ — Іван Сидор: “запаліть і Ви свічку від цього полум’я та помоліться, щоб Ваші серця сповнювалися теплом, радістю, миром і любов’ю Воскреслого Господа. Вогонь вже горить у наших українських святинях — Михайлівському Золотоверхому соборі, у Софії Київській (трапезний храм) та ін”.
“Усіх зі Світлим Христовим Воскресінням!”, — додав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Парубій вітає християн східного обряду із Великоднем
Нагадаємо, у ПЦУ повідомили, що під час великоднього богослужіння “Євангелія” прочитають 8 мовами.
Раніше повідомлялось, що в Україну прибув Благодатний вогонь з Єрусалима.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Євстратій Зоря привітав українців з Великоднем