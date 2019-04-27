Епіфаній роздав Благодатний вогонь в соборі Києва

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Митрополит Епіфаній у Михайлівському соборі роздав Благодатний вогонь вірянам України. Зокрема, у зверненні почесного Київського і всієї Руси-України Філарета повідомляється, що Благодатний вогонь вже прибув до Володимирського собору, де почалась нічна великодня служба. Також, святе світло (так цей вогонь називається у грецькій традиції) з'явився у Софії Київській. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook сторінки почесного Філарета, митрополита Епіфанія, прес-службу ПЦУ та інші.