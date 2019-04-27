Епіфаній роздав Благодатний вогонь в соборі Києва

ukru
22 березня, 17:51 • 77313 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 120355 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 103340 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 103211 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 87192 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 101588 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151285 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167971 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154832 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 246745 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
36 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

22 березня, 22:23 • 32535 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 56071 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 44437 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 44972 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 56808 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 163384 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 246743 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 209912 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 194737 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 161353 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 56901 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 53472 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 69165 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 49698 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 81219 перегляди
Актуальне
Епіфаній роздав Благодатний вогонь в соборі Києва

Епіфаній роздав Благодатний вогонь в соборі Києва

Київ • УНН

 • 17723 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН.  Митрополит Епіфаній у Михайлівському соборі роздав Благодатний вогонь вірянам України. Зокрема, у зверненні почесного Київського і всієї Руси-України Філарета повідомляється, що Благодатний вогонь вже прибув до Володимирського собору, де почалась нічна великодня служба. Також, святе світло (так цей вогонь називається у грецькій традиції) з'явився у Софії Київській. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook сторінки почесного Філарета, митрополита Епіфанія, прес-службу ПЦУ та інші.

“До Володимирського собору, з благословення Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, Благодатний вогонь привіз митрополит Луцький і Волинський Михаїл, який особисто з делегацією Волинської єпархії перебував на Святій Землі та отримав цей вогонь. Благодатний вогонь урочисто зустріли настоятель Володимирського собору протоієрей Борис Табачек разом з духівництвом храму, численні парафіяни, жителі та гості Києва”, — йдеться у зверненні Філарета.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ми не задоволені статусом митрополії — Філарет

Зокрема, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, який доставив вогонь до собору, привітав вірян зі святом.

“Хай Бог милосердя завжди буде з нами, благословляє нас на щасливе майбутнє. У нас є майбутнє. У нас у майбутньому має бути лише два варіанти: добре... і дуже добре”, — сказав Михаїл, останні слова промовивши разом із парафіянами.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній повідомив, що вогонь також доставили до Михайлівського золотоверхого собору — кафедрального собору митрополита ПЦУ. Отже, в цьому році Епіфаній вперше взяв участь у ритуалі Великодньої церемонії роздачі вогню як митрополит ПЦУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Епіфаній привітав українців зі пасхальними святами

Зокрема, про те, що Благодатний вогонь з храму Гробу Господнього у Єрусалимі доставили до цих церков повідомив представник прес-служби ПЦУ — Іван Сидор: “запаліть і Ви свічку від цього полум’я та помоліться, щоб Ваші серця сповнювалися теплом, радістю, миром і любов’ю Воскреслого Господа. Вогонь вже горить у наших українських святинях — Михайлівському Золотоверхому соборі, у Софії Київській (трапезний храм) та ін”.

“Усіх зі Світлим Христовим Воскресінням!”, — додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Парубій вітає християн східного обряду із Великоднем

Нагадаємо, у ПЦУ повідомили, що під час великоднього богослужіння “Євангелія” прочитають 8 мовами.

Раніше повідомлялось, що в Україну прибув Благодатний вогонь з Єрусалима.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Євстратій Зоря привітав українців з Великоднем

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,280.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,008.03