Епифаний раздал Благодатный огонь в киевском соборе

“Во Владимирский собор, по благословению Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, Благодатный огонь привез митрополит Луцкий и Волынский Михаил, лично с делегацией Волынской епархии находился на Святой Земле и получил этот огонь. Благодатный огонь торжественно встретили настоятель Владимирского собора протоиерей Борис Табачек вместе с духовенством храма, многочисленные прихожане, жители и гости Киева”, — говорится в обращении Филарета.

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В частности, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, который доставил огонь в собор, поздравил верующих с праздником.

“Пусть Бог милосердия всегда будет с нами, благословляет нас на счастливое будущее. У нас есть будущее. У нас в будущем быть только два варианта: хорошо ... и очень хорошо”, — сказал Михаил, последние слова сказав вместе с прихожанами.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил, что огонь также доставили в Михайловский Златоверхий собор — кафедральный собор митрополита ПЦУ. Итак, в этом году Епифаний впервые принял участие в ритуале Пасхальной церемонии раздачи огня как митрополит ПЦУ.

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В частности, о том, что Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме доставили в эти церкви сообщил представитель пресс-службы ПЦУ — Иван Сидор: “зажгите и Вы свечу от этого пламени и помолитесь, чтобы Ваши сердца наполнялись теплом, радостью, миром и любовью Воскресшего Господа. Огонь уже горит в наших украинских святынях — Михайловском Златоверхом соборе, в Софии Киевской (трапезный храм) и др”.

“Всех со Светлым Христовым Воскресением!”, — добавил он.

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Напомним, в ПЦУ сообщили, что во время пасхального богослужения “Евангелия” прочитают 8 языках.

Ранее сообщалось, что в Украину прибыл Благодатный огонь из Иерусалима.

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