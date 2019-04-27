Епіфаній привітав українців зі пасхальними святами

"Наше вітання, яким ми звикли прославляти Воскресіння Христове, є також і закликом до кожного: якщо Христос воскрес, то й ми воскреснемо, а якщо ми воскреснемо, то маємо потурбуватися, щоб ми воскресли для блаженної вічності, а не для осудження за вчинене нами зло. Зі звісткою про воскресіння Спасителя також пов’язані два заклики, зосереджені у перших словах, що їх від Самого Господа Ісуса Христа почули жінки-мироносиці, – "Радійте!" (Мф. 28: 9) і "Не бійтеся!" (Мф. 28: 10)", - сказано у привітанні.



Як повідомляв УНН, під час великоднього богослужіння "Євангелія" прочитають 8 мовами.