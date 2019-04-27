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Євстратій Зоря привітав українців з Великоднем

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря звернувся із пасхальним посланням до українців, в якому вітає з початком християнського свята. Про це повідомляє УНН із посиланням на його допис у Facebook.

“Всечесні отці, дорогі брати і сестри! ХРИСТОС ВОСКРЕС! Воістину священна і святкова ця спасительна ніч воскресіння стала провісницею і світлосяйного світлоносного дня, бо в ній вічне світло із гробу плоттю всім засяяло” (Канон Пасхи, пісня 7) — проголошує сьогодні Церква, святкуючи Великдень", — почав він.

“Тож як співаємо нині за Богослужінням: “Приступімо зі свічками до Христа, що, немов жених, із гробу виходить, та з чинами ангельськими, що радісно святкують, прославляймо Пасху Божу, спасительну”, — додав Євстратій.

“Бажаючи з усіма вами розділити цю великодньою радість перемоги над пеклом та звільнення від влади смерті, сердечно вітаю зі Світлим Христовим Воскресінням боголюбивих пастирів, чесне чернецтво і всіх вірних чад Православної Церкви у Чернігово-Сіверському краї та усіх християн, хто чує чи читає ці слова”, — продовжив він у своєму посланні.

“Вітаю також державну і місцеву владу, військовослужбовців та правоохоронців, які в нашому краї та на фронті оберігають мир і спокій, захищають Україну від агресора. Вітаю добровольців і волонтерів та усіх, хто гідно служить українському народу, турбується про нашу державу, про її краще майбутнє.

Зичу всім вам, дорогі отці, брати і сестри, світлого і духовно радісного Великодня, міцного здоров’я, сил і натхнення в добрих справах, злагоди з ближніми та всіх благ від Бога. Будемо в ці святкові дні особливо молитися за єдність і мир Помісної Української Православної Церкви та за добро для нашого спільного дому — України!

Знову і знову промовимо з усіма, хто нині святкує Великдень, урочисті слова: „Воскресіння Твоє, Христе Спасе, ангели оспівують на небесах, і нас на землі сподоби чистим серцем Тебе славити“ (стихира Пасхальної ранньої).

Радіймо і веселімося, бо ВОІСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕС”, — завершив архієпископ Чернігівський і Ніжинський!

Нагадаємо, раніше, вперше в історії об’єднаної Помісної української православної церкви Благодатний вогонь з Єрусалима було доставлено для вірян нашої Церкви та усіх охочий.

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