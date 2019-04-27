Евстратий Зоря поздравил украинцев с Пасхой

“Всечестные отцы, дорогие братья и сестры! ХРИСТОС ВОСКРЕС! Поистине священна и праздничная эта спасительная ночь воскресения стала предвестницей и лучезарного светоносного дня, потому что в ней вечный свет из гроба плотью всем засияло” (Канон Пасхи, песня 7) — провозглашает сегодня Церковь, празднуя Пасху", — начал он.

“Как же поем сейчас за богослужением: “станем со свечами к Христа, как жених, из гроба выходит, и с чинами ангельскими, радостно празднуют, прославляем Пасху Божию, спасительную”, — добавил Евстратий.

“Желая со всеми вами разделить эту пасхальную радость победы над адом и освобождение от власти смерти, сердечно поздравляю со Светлым Христовым Воскресением боголюбивых пастырей, честное монашество и всех верных чад Православной Церкви в Чернигово-Северском крае и всех христиан, кто слышит или читает эти слова”, — продолжил он в своем послании.

“Поздравляю также государственную и местную власть, военнослужащих и правоохранителей, которые в нашем крае и на фронте оберегают мир и покой, защищают Украину от агрессора. Приветствую добровольцев и волонтеров и всех, кто достойно служит украинскому народу, заботится о нашем государстве, о ее лучшее будущее.

Желаю всем вам, дорогие отцы, братья и сестры, светлого и духовно радостной Пасхи, крепкого здоровья, сил и вдохновения в добрых делах, согласия с ближними и всех благ от Бога. Будем в эти праздничные дни особенно молиться за единство и мир Поместной Украинской Православной Церкви и за добро для нашего общего дома — Украины!

Снова и снова произнесем со всеми, кто сейчас празднует Пасху, торжественные слова: „Воскресение Твое, Христе Спасе, ангелы воспевают на небесах, и нас на земли сподоби чистым сердцем славить Тебя“ (стихира Пасхальной ранней).

Возрадуемся и возвеселимся, ибо ВОИСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕС!”, — заключил архиепископ Черниговский и Нежинский!

Напомним, ранее, впервые в истории объединенной Поместной Украинской православной церкви Благодатный огонь из Иерусалима был доставлен для верующих нашей Церкви и всех желающий.