Ми не задоволені статусом митрополії – Філарет

"ПЦУ є офіційно визнана Вселенським патріархом. Але в Україні існує Київський патріархат. Тому що ми не задоволені статусом митрополії. Ми понад 25 років існуємо як патріархат. І народ обирав патріархів. Я – третій патріарх. А до мене був патріарх Володимир, патріарх Мстислав. Патріархи були! І тому для України ми є патріархат. А для зовнішнього світу, тобто для православного світу, ми є Київська митрополія. Але віримо, що прийде час, коли все православ’я визнає українську церкву не митрополією, а патріархатом", - заявив Філарет.



Священнослужитель зазначив, що для того, щоб стати безумовним патріархатом і для закордонних церков, потрібно об’єднати все православ’я України.



"Коли буде(визнання статусу патріархату – ред.)? Буде це тоді, коли об’єднаємо все українське православ’я в одну церкву, отоді й наспіє час визнання Київського патріархату", - затвердив почесний патріарх.



Додамо, що Філарет назвав причину невизнання закордонними церквами ПЦУ.



Також, Філарет повідомив, що Зеленський вибачився за "термос".