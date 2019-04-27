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Філарет назвав причину невизнання закордонними церквами ПЦУ

Філарет назвав причину невизнання закордонними церквами ПЦУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Почесний патріарх Православної церкви України Філарет в інтерв’ю Радіо "Свобода" заявив, що головною причиною в затримці нової помісної Православної церкви України є діяльність РПЦ, передає УНН.

"Дійсно, не поспішають. А пов’язано це з Москвою. Москва настільки вплинула на ці церкви різними методами. І держава російська втручалася. З Греції ж вислали і деяких дипломатів за втручання. Значить, російська держава втручалася у ці церковні справи. І гроші відіграли свою роль. І керівництво їздило по помісних церквах і агітувало, щоб вони не визнавали рішення Вселенського патріарха про надання Томосу про автокефалію. Все це вплинуло", - зазначив Філарет.

У ПЦУ переконані, що прийде час, коли всі церкви, у тому числі і російська, визнають українську церкву.

"Чому визнають? А тому, що вона велика, майже рівна буде Московському патріархату, і не визнавати таку церкву – неможливо", - додав патріарх.

Філарет розповів, що в 1992 році ніхто не вірив, що ПЦУ отримає Томос про автокефалію, вони боролися, створили церкву, а пізніше її визнали.

Додамо, Філарет повідомив, що Зеленський вибачився за "термос".

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