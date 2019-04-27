Филарет назвал причину непризнания зарубежными церквями ПЦУ

"Действительно, не спешат. А связано это с Москвой. Москва настолько повлияла на эти церкви разными методами. И государство российское вмешивалось. Из Греции же выслали и некоторых дипломатов за вмешательство. Значит, российское государство вмешивалось в эти церковные дела. И деньги сыграли свою роль. И руководство ездило по поместных церквях и агитировало, чтобы они не признавали решения Вселенского патриарха о предоставлении Томоса об автокефалии. Все это повлияло", - отметил Филарет.



В ПЦУ убеждены, что придет время, когда все церкви, в том числе и русская, признают украинскую церковь.



"Почему признают? А потому, что она большая, почти равная будет Московскому патриархату, и не признавать такую церковь - невозможно", - добавил патриарх.



Филарет рассказал, что в 1992 году никто не верил, что ПЦУ получит Томос об автокефалии, они боролись, создали церковь, а позже ее признали.



Добавим, Филарет сообщил, что Зеленский извинился за "термос".