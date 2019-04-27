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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 110173 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 111295 просмотра

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7 марта, 08:52 • 137971 просмотра

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7 марта, 06:35 • 114413 просмотра

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6 марта, 19:19 • 139610 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:07 • 130311 просмотра

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Филарет назвал причину непризнания зарубежными церквями ПЦУ

Филарет назвал причину непризнания зарубежными церквями ПЦУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в интервью Радио "Свобода" заявил, что главной причиной в задержке новой поместной Православной церкви Украины является деятельность РПЦ, передает УНН.

"Действительно, не спешат. А связано это с Москвой. Москва настолько повлияла на эти церкви разными методами. И государство российское вмешивалось. Из Греции же выслали и некоторых дипломатов за вмешательство. Значит, российское государство вмешивалось в эти церковные дела. И деньги сыграли свою роль. И руководство ездило по поместных церквях и агитировало, чтобы они не признавали решения Вселенского патриарха о предоставлении Томоса об автокефалии. Все это повлияло", - отметил Филарет.

В ПЦУ убеждены, что придет время, когда все церкви, в том числе и русская, признают украинскую церковь.

"Почему признают? А потому, что она большая, почти равная будет Московскому патриархату, и не признавать такую церковь - невозможно", - добавил патриарх.

Филарет рассказал, что в 1992 году никто не верил, что ПЦУ получит Томос об автокефалии, они боролись, создали церковь, а позже ее признали.

Добавим, Филарет сообщил, что Зеленский извинился за "термос".

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