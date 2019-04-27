Зеленський вибачився за "термос" - Філарет
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Почесний патріарх Православної церкви України Філарет в інтерв’ю Радіо "Свобода" заявив, що Володимир Зеленський вже вибачився за те, що під час одного з виступів назвав Томос - "термосом", передає УНН.
"Звичайно, не можна називати Томос, за який ми боролися понад 25 років, "термосом". Зеленський вже вибачився за це. Це образливо для церкви – Томос, який має для нас велике значення, називати його "термосом". Але ми вибачаємо новообраному президенту за ці слова і не ображаємося", - зазначив патріарх.
Далі Філарет зазначив, що в подальшому розвитку помісної Православної церкви не президент грає основну роль.
Нагадаємо, що 22 квітня Філарет привітав Зеленського з обранням Президентом України.