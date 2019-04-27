Зеленский извинился за "термос" - Филарет

"Конечно, нельзя называть Томос, за который мы боролись более 25 лет, "термосом". Зеленский уже извинился за это. Это оскорбительно для церкви - Томос, который имеет для нас большое значение, называть его "термосом". Но мы прощаем новоизбранному президента за эти слова и не обижаемся", - отметил патриарх.



Далее Филарет отметил, что в дальнейшем развитии поместной Православной церкви не президент играет основную роль.



Напомним, что 22 апреля Филарет поздравил Зеленского с избранием Президентом Украины.